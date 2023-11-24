Власть 24 ноября 2023, 13:19 Путин провел переговоры с Лукашенко по дороге в аэропорт Минска Песков: Путин и Лукашенко провели двусторонние переговоры после саммита ОДКБ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко после саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что после саммита ОДКБ Лукашенко проводил Путина в аэропорт. По словам Пескова, президенты действительно условились поговорить. Главы государств решили использовать время в дороге, чтобы пообщаться, отметил представитель Кремля.

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«По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа», — сказал пресс-секретарь Путина.

Саммит ОДКБ прошел в Минске 23 ноября. Лидеры стран — участниц организации провели переговоры в узком составе. Также состоялось пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности объединения. По итогам саммита лидеры стран ОДКБ подписали пакет из 15 документов.