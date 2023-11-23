Важное 23 ноября 2023, 18:56 Саммит ОДКБ в Минске завершился Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что саммит ОДКБ в Минске закончился РИА «Новости»

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В Минске завершилась встреча лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Саммит лидеров стран ОДКБ завершен», — указали в сообщении.

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В ходе официальной части встречи лидеров стран — участниц ОДКБ состоялись переговоры в узком составе и прошло пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности объединения. Кроме того, приехавшие на саммит подписали итоговые документы, а потом собрались на рабочем обеде.

«Пул Первого» также показал кадры общения тет-а-тет президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

В подписи к фото указали, что лидеры двух стран держат «папки с документами», и заявили, что такое «не покажут по телевизору».

В 2023 году в ОДКБ председательствует Белоруссия. В объединение также входят Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Представители последней на саммит в Минск не приехали.