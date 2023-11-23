Власть 23 ноября 2023, 16:33 Лукашенко рассказал о приглашении Путина коллег по ОДКБ в Санкт-Петербург Лукашенко: Путин пригласил коллег по ОДКБ на встречи в рамках СНГ и ЕАЭС РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пригласил коллег по ОДКБ в Санкт-Петербург на встречи в рамках СНГ и ЕАЭС, сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что все члены организации примут это приглашение и на мероприятиях в Северной столице продолжат диалог, которые начали 23 ноября, сообщило РИА «Новости».

«Думаю, Владимир Владимирович не обидится, если я скажу, что он нас традиционно пригласил на итоговое заседание ЕАЭС и СНГ», — сказал Лукашенко, выступая на расширенном заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности.

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Он подчеркнул, что все члены ОДКБ будут там.

«Продолжим этот диалог, который начался сегодня в Минске», — добавил лидер Белоруссии.