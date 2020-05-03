Ситуация с пандемией коронавируса в России остается сложной. Несколько дней подряд число заразившихся увеличивается. Поэтому, как и всем россиянам, президенту Владимиру Путину придется жить и работать в режиме ограничений еще какое-то время.

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что все меры предосторожности «нельзя будет отменить за одну ночь».

Российский лидер Владимир Путин уже больше месяца работает на удаленке. Все совещания он старается проводить дистанционно по видеосвязи.

За минувшие сутки российские медики выявили рекордное количество зараженных коронавирусом. Инфекцию подхватили еще 10 633 человека. Всего в РФ коронавирус выявили у 134 687 жителей. 1280 из них скончались от COVID-19. Из-за роста числа заразившихся аналитики из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания пандемии в России с 8 на 12 августа.