Предполагаемую дату окончания вспышки коронавируса в России сдвинули на три дня

Уже в третий раз сингапурские ученые сдвигают предположительную дату окончания пандемии 2019-nCoV в России. Число выявленных случаев заражения растет, поэтому прогноз постоянно меняется. Сначала специалисты SUTD предположили, что новый вирус уйдет из РФ 20 июля.

Потом дату перенесли сначала на 4 августа, а потом на 8 августа. Из-за вспышки сроки окончания разгула инфекции сдвинули на три дня. Согласно прогнозу, который опубликовал сайт SUTD, новый вирус уйдет из России 12 августа. Сдвинулся и прогноз окончания пандемии в мире. Теперь вместо 7 декабря на сайте указана дата 10 декабря.

По последним данным, в России выявили 134 687 случаев заражения. От болезни COVID-19 скончались 1280 человек. Выздоровели 16 639 пациентов. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в РФ уже провели более 4,1 миллиона тестов на коронавирус.