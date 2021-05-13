Путин призвал ужесточить контроль за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин призвал ужесточить контроль за гражданским оборотом оружия. По его словам, ситуации, когда справку можно купить не приходя на осмотр, должны быть исключены.

Путин заявил, что необходимо предъявлять повышенные требования к владельцам гражданского оружия. Выдача лицензии на покупку должна быть обоснованной.

Необходимо повысить ответственность лиц, которые выдают разрешения на оружие и предоставляют необходимые документы, подчеркнул Путин.

«Здесь нужен строгий порядок. Ситуация, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены», — заявил он.

Путин заявил, что только ужесточение требований к обороту и контролю за гражданским оружием позволит не допустить повторения ситуации в Казани.

Президент потребовал от главы Росгвардии Виктора Золотова доложить о мерах, которые предлагаются для этого.

Глава Росгвардии заявил, что медицинские справки на выдачу оружия должны выдавать государственные клиники, а кандидаты — дополнительно проходить психологическое тестирование. Возрастной ценз нужно повысить до 21 года.

Первое оружие выдавать только после прохождения специальных курсов. Ужесточить требования для выдачи охотничьего билета. Полуавтоматическое и гладкоствольное оружие смогут получить те, кто пять лет пользовался другими видами вооружений без нареканий.

Президент поручил Золотову в подготовить все предложения в письменном виде, чтобы после дать указания правительству.

Устроивший стрельбу в школе №175 Ильназ Галявиев получил гладкоствольное ружье законно. Он собрал все необходимые справки для лицензии. Жертвами стрелка стали семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека, большинство из которых школьники, получили ранения.

После расправы молодой человек сдался полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». В минувшую среду, 12 мая, в ведомстве заявили, что врачи диагностировали у стрелка заболевание головного мозга несколько месяцев назад. Но на учете у психиатра или нарколога он не состоял.

Советский районный суд Казани отправил Галявиева под стражу. Там стрелок останется до 11 июля.