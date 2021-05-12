Казанского стрелка отправили в СИЗО

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе №175 в Казани, арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 11 июля. Меру пресечения ему вынес Советский районный суд Казани.

Обвинение просило арестовать Галявиева на два месяца. Стрелок в суде заявил, что не возражает против такой меры пресечения. Он признал вину в преступлении и сказал, что не страдает от тяжких заболеваний.

Галявиев вошел в школу №175 утром 11 мая. На улице его видели прохожие, но никто не обратил внимание на подозрительного парня с оружием. Стрелок открыл огонь по ученикам 8 «А» класса и по их учительнице. Она, семеро детей и еще одна сотрудница школы погибли. Еще 23 человека находятся в больнице. У части из них огнестрельные ранения. Девятерых пострадавших перевели на лечение в Москву.

Преступника задержали. Известно, что он до 10-го класса учился в этой школе, а потом поступил в колледж ТИСБИ на IT-специалиста. С января 2021 года он перестал появляться на занятиях, а в апреле его отчислили. У Галявиева было разрешение на ношение оружия. Известно, что раньше он не состоял на каких-либо учетах.

Арестованный должен будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу. СК выяснил, что у стрелка было выявлено заболевание головного мозга. СМИ писали, что это энцефалопатия.

По факту случившегося заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета РФ.