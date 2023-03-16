Власть 16 марта 2023, 17:07 Путин призвал сделать в импортозамещении все возможное, чтобы противникам России «было грустно» Путин: нужно сделать в импортозамещении все, чтобы России «было хорошо, а противникам нет» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин призвал сделать в импортозамещении все, чтобы стране «было хорошо, а ее противникам — грустно». Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российский лидер пояснил, что речь идет о тех проблемах, которые недоброжелатели хотят создать для страны в среднесрочной перспективе.

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«И нужно сделать все для того, чтобы у нас все было хорошо, а им грустно», — сказал президент по теме импортозамещения.

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Глава государства подчеркнул, что программы поддержки бизнеса в связи с санкционной политикой Запада должны заработать уже в 2023 году. Также он допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России за границу. По его словам, этот сценарий вполне реализуем, если средства будут направлены на развитие отечественного бизнеса.

В ходе съезда РСПП Путин назвал один из главных итогов прошлого года для России. Ими стали экономическая стабильность и прочность страны. Российская экономика начала путь развития по принципиально новой модели, добавил глава государства.