Важное 16 марта 2023, 14:42 Путин заявил о новой модели экономики России Путин: экономика России начала развиваться по новой модели РИА «Новости»

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Экономика России начала приобретать принципиально иное качество и развиваться по новой модели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства подчеркнул, что позитивные тенденции в экономике набирают силу. Во втором квартале 2023 года по прогнозу ожидается существенное увеличение внутреннего валового продукта, подчеркнул президент.

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По оценке Путина, Россия смогла компенсировать закрытие западных рынков для страны. Отдельно он отметил созидательную позицию РСПП и бизнес-сообщества страны, которые поддерживают диалог с властями.

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Президент выразил благодарность коллективам компаний, которые входят в РСПП, за вклад в развитие страны. По его словам, они играют ключевую роль в экономике, финансах, в сельском хозяйстве, сфере транспорта и многих других направлениях.

«Что очень важно, РСПП активно вовлечен в общенациональную повестку, имеет свои взгляды и предложения, что нужно сделать для повышения темпов и устойчивости экономического роста», — добавил глава государства.