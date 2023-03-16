Общество 16 марта 2023, 16:59 Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России Путин: ограничения на вывод дивидендов из России могут смягчить при определенном условии РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из страны за рубеж. Об этом глава государства заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Путина, такой сценарий возможен, если средства будут направлять на развитие российского бизнеса.

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Он напомнил, что Россия вынуждена принимать меры по ограничению вывода дивидендов на Запад в ответ на арест активов там.

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«Продиктовано наше решение тем, чтобы защитить интересы нашей экономики и нашего бизнеса», — сказал президент.

По его словам, если в отношении российских активов и золотовалютных резервов принимаются некорректные и незаконные методы, то это вызывает необходимость адекватного ответа, в том числе связанного с выплатой дивидендов и отправлением их на счета «С», а также невозможностью вывода их за границу.