Важное 16 марта 2023, 17:10 Путин назвал один из главных итогов прошлого года для России Путин назвал экономические показатели России одним из главных итогов 2022 года РИА «Новости»

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Экономическая стабильность и прочность России стала одним из главных показателей государства по итогам 2022 года. Об этом во время выступления на пленарном заседании съезда РСПП заявил президент страны Владимир Путин.

«Результат работы отечественной экономики и потребительского сектора стал одним из главных результатов нашей работы по итогам 2022 года», — сказал он.

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Путин отметил, что экономика страна начала развиваться по принципиально новой модели. Президент напомнил, что аналитики прогнозируют резкое увеличение внутреннего валового продукта во втором квартале 2023 года.

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Также Путин сказал, что России предрекали глубокий экономический спад из-за беспрецедентных западных санкций, однако все эти прогнозы оказались в итоге неправдивыми.

Кроме того, президент призвал отечественный бизнес больше ориентироваться на внутренний рынок, а не на внешний.