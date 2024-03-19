Важное 19 марта 2024, 05:37 Режим ЧС ввели в Амурской области после обвала на руднике В Амурской области после ЧП на руднике «Пионер» ввели региональный режим ЧС

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Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Амурской области из-за обрушения на руднике «Пионер». Об этом в Telegram-канале сообщило региональное правительство. Под завалами по-прежнему находятся 13 человек.

«В Приамурье введен регионарный режим ЧС из-за происшествия на руднике „Пионер“ в Зейском округе. Это решение принято на заседании, которое провел губернатор Василий Орлов», — сообщила пресс-служба.

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Предварительно, под завалами оказались вахтовые рабочие из других регионов. Установить связь с ними пока не удалось.

К месту ЧП прибыла команда из 25 горноспасателей. Она усилит группу Зейского пожарно-спасательного гарнизона, которая уже работает на месте ЧП, сообщили в МЧС России.

Также дополнительно к месту происшествия из Хабаровского края вылетел вертолет Ми-8 с 13 сотрудниками МЧС и группа горноспасателей Приморского края.