Происшествия 19 марта 2024, 08:30 Спасатели выехали на место обрушения горных пород в шахте в Амурской области МЧС: на место обвала пород на руднике в Амурской области направили спасателей Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В Амурской области горноспасатели МЧС России выехали, чтобы провести поисково-спасательную операцию. На руднике в Зейском муниципальном округе 18 марта произошло обрушение горных пород, сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности к месту ЧП направили 25 специалистов на четырех машинах. Под завалами могут находиться около 13 человек.

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Представители предприятия сообщили, что по вентиляционному уклону следует группа спасателей разреза. Сотрудники МЧС восстанавливают связь, проводят механизированную расчистку транспортного уклона.

В Амурскую область из Хабаровского края также вылетел вертолет МЧС России. Спасатели привезли с собой специальное оборудование для устранения последствий обрушения горных пород на руднике.