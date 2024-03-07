Власть 07 марта 2024, 12:41 Путин прилетел в Краснодар Президент России Путин 7 марта прибыл в Краснодар РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин прибыл в Краснодарский край. Об этом сообщили «Известия».

Глава государства прибыл в Краснодар днем 7 марта. Владимир Путин посетит спортивный комплекс по самбо и Краснодарское высшее военное авиационное училище.

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Владимир Путин 6 марта в Сочи провел совещание по развитию юга России и Приазовья, выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В «Сириусе» он осмотрел выставочное пространство, пообщался с иностранными студентами и другими участниками фестиваля.

На юге России построят и отремонтируют 460 километров федеральных трасс, объявил президент на совещании по развитию Азово-Черноморского региона. Он анонсировал создание скоростной трассы вдоль Черноморского побережья.