Власть 06 марта 2024, 19:50 Путин на встрече с Гросси рассказал о повышении безопасности атомных объектов Путин: Россия делает все для безопасности объектов атомной энергетики РИА «Новости»

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Россия продолжает активно сотрудничать с МАГАТЭ и делает все необходимое для повышения безопасности на атомных объектах. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин заявил во время встречи с главой организации Рафаэлем Гросси.

По словам главы государства, Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по многим направлениям.

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«Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мир», — подчеркнул президент.

Также российский лидер добавил, что Россия не только эксплуатирует, но и развивает атомную энергетику в стране и считает ее экологически чистым видом энергии.

«Делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах», — резюмировал он.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ прибыл в Сочи, чтобы провести переговоры о ситуации на Запорожской АЭС. Он провел встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым, а также с представителями МИД и Минобороны. Гросси назвал обсуждение напряженным и заявил, что смог дать оценку обстановке вокруг ЗАЭС.