07 марта 2024, 02:02
Путин пошутил про Грефа и умную колонку «Сбера»
Путин про умную колонку: зачем мне «Сбер», если на связи всегда есть Греф
Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос, использует ли он умные гаджеты, например, колонки от «Яндекса» или «Сбера». Глава государства пошутил, что у него на связи есть руководитель «Сбера». Трансляцию встречи Путина с участниками Всемирного фестиваля молодежи вел официальный сайт Кремля.
«Зачем мне „Сбер“, если у нас есть руководитель „Сбера“, который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи», — Путин ответил шуткой на вопрос об использовании умной колонки.
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На фестивале молодежи главу государства спросили, на каких фильмах он воспитывался. Путин ответил, что вырос на добрых и немного сентиментальных картинах, типа современного «Чебурашки». Нынешним детям российский лидер рекомендовал смотреть старые советские мультфильмы, выпущенные на студии «Союзмультфильм».
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