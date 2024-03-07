Власть 07 марта 2024, 02:02 Путин пошутил про Грефа и умную колонку «Сбера» Путин про умную колонку: зачем мне «Сбер», если на связи всегда есть Греф РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос, использует ли он умные гаджеты, например, колонки от «Яндекса» или «Сбера». Глава государства пошутил, что у него на связи есть руководитель «Сбера». Трансляцию встречи Путина с участниками Всемирного фестиваля молодежи вел официальный сайт Кремля.

«Зачем мне „Сбер“, если у нас есть руководитель „Сбера“, который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи», — Путин ответил шуткой на вопрос об использовании умной колонки.

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На фестивале молодежи главу государства спросили, на каких фильмах он воспитывался. Путин ответил, что вырос на добрых и немного сентиментальных картинах, типа современного «Чебурашки». Нынешним детям российский лидер рекомендовал смотреть старые советские мультфильмы, выпущенные на студии «Союзмультфильм».