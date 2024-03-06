Власть 06 марта 2024, 19:20 Путин анонсировал улучшение трасс на юге России Путин: за 5 лет постоят и отремонтируют 460 километров федеральных трасс на юге Pxhere

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В ближайшие пять лет в Азово-Черноморском регионе построят и реконструируют 460 километров федеральных и 320 километров региональных трасс. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании о развитии юга России и Приазовья, сообщило РИА «Новости».

«У нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона», — сказал он.

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Кроме того, Путин напомнил про идею построить новую магистраль Джубга — Сочи со множеством тоннелей и мостов. Скоростную трассу вдоль Черноморского побережья могут открыть к 2028 году.

Российский лидер также призвал подумать о расширении железной дороги в сторону Азовского и Черного морей. В том числе он предложил подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения.

Ранее Путин провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой Росатома Алексеем Лихачевым. Президент напомнил, что Россия остается лидером в сфере атомной энергетики.