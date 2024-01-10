Власть 10 января 2024, 20:43 Путин прилетел в Хабаровск из Анадыря Путин прилетел в Хабаровск на совещание по дальновосточным городам РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин прилетел из Анадыря в Хабаровск, сообщило РИА «Новости». Глава государства проведет заседание по развитию дальневосточных городов.

Участники заседания покажут Путину комплексные планы развития Дальнего Востока. Дополнительно президент посетит мультстудию, где обсудит создание в России новых креативных кластеров.

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В Хабаровске запланировали встречи Путина с губернатором Михаилом Дегтяревым и с представителями местного бизнеса.

Дальневосточная поездка стала для президента первой в 2024 году. Утром 10 января самолет главы страны приземлился на Чукотке. Путин обсудил предоставление льготных автокредитов многодетным семьям Дальнего Востока и посетил круглогодичный тепличный комплекс, который обеспечивает местных жителей свежими овощами. По региону президент передвигался на снегоболотоходе отечественного производства, а его маршрут проходил через неофициально открытый зимник.

Президент должен был также посетить Якутию, однако самолет не смог сесть из-за погодных условий.