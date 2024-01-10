Власть 10 января 2024, 20:26 Песков рассказал о рискованной поездке Путина на Чукотке Песков: Путин проехал на снегоходе по неофициально открытому зимнику на Чукотке РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин совершил поездку на снегоболотоходе по неофициально открытому зимнику. Пресс-секретарь Дмитрий Песков признался в интервью журналисту Павлу Зарубину, что дорога сопровождалась рисками.

Песков отметил, что зимник официально откроется только в феврале, однако первые водители уже пользуются маршрутом, если их машина или снегоход позволяют это сделать.

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«Все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются, и все соотносят массу машины. Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировала спокойный проезд любого транспорта», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что перед визитом Путина дорогу неоднократно проверили спецслужбы, однако небольшие риски сохранялись.

Путин передвигался по Анадырю на снегоболотоходе «Хищник», который производят в Тюменской области. Машину использовали, чтобы доставить президента и журналистов кремлевского пула из аэропорта.

Поездка в Чукотку стала для Путина первым рабочим визитом в 2024 году. Ранее президент ни разу не посещал регион.