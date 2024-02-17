17 февраля 2024, 23:14
Путин поздравил военных с освобождением Авдеевки
Песков заявил о поздравлении Путина российских военных с освобождением Авдеевки
Президент России Владимир Путин поздравил участвующих в освобождении Авдеевки с важной победой. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что сегодня глава государства заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу об итогах освобождения Авдеевки, после чего обратился к военным со словами поздравлений и благодарности
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«Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — заявил Песков.
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе доклада президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и отведении линии фронта от Донецка отметил, что в операции приняла участие группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.
В ходе освобождения города российские военные освободили от украинских националистов территорию в 31,75 квадратных километра, только за минувшие сутки уничтожив более 1500 боевиков ВСУ. Выйти из города удалось только разрозненным группам украинских военных, бросивших оружие и технику.
Шойгу добавил, что группировка войск «Центр» продолжает окончательную зачистку Авдеевки. Одной из подразделений противника заблокировали на коксохимическом заводе. Министр добавил, что данные не разглашали до полного освобождения населенного пункта.
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