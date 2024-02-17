Спецоперация 17 февраля 2024, 22:56 Названы потери ВСУ в Авдеевке за минувшие сутки Шойгу доложил Путину об уничтожении 1500 боевиков ВСУ в Авдеевке за сутки РИА «Новости»

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Украинские войска в боях за Авдеевку за минувшие сутки потеряли более 1500 человек личного состава. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщая о полном освобождении города.

Российские военные освободили от украинских националистов территорию площадью 31,75 квадратных километра. Потери противника за минувшие сутки составили более 1500 военнослужащих.

«Только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», — привела доклад Шойгу пресс-служба Минобороны.

Министр добавил, что сейчас проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, в том числе заблокированных украинских подразделений в на Авдеевском коксохимическом заводе.

Советник главы Донецкой Народной Републики Ян Гагин ранее сообщил, что отступление украинских войск из Авдеевк превратилось в хаотическое бегство.

Он пояснил, что ВСУ бросили в городе большое число раненых, которым оказали помощь российские бойцы.

Гагин добавил, что из-за неразберихи часть украинских групп оторвались от своих подразделений. Часть из них вступил в бой с наступающими российскими военными, остальные — сложили оружие.