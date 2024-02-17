Власть 17 февраля 2024, 22:52 Освобождение Авдеевки обезопасило Донецк от ударов ВСУ — Шойгу Шойгу: освобождение Авдеевки отодвинуло линию фронта от Донецка РИА «Новости»

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Освобождение населенного пункта Авдеевка в ДНР отодвинуло линию фронта на безопасное расстояние от Донецка. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасить его от террористических ударов киевского режима», — заявил глава Минобороны.

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Российские войска проводят зачистку города от украинских боевиков. В освобождении Авдеевки участвовала группировка войск «Центр». Шойгу отметил, что передвижения российских подразделений не разглашали до полного взятия под контроль населенного пункта.

ВСУ в боях за Авдеевку за минувшие сутки потеряли более 1500 человек личного состава, доложил Шойгу. Украинские боевики при отступлении бросали раненых и технику.