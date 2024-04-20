Власть 20 апреля 2024, 12:43 Путин потребовал доклад по теме создания агроклассов в школах Путин поручил Минпросвещения и Минсельхозу доложить о создании агроклассов Freepik

Читать 360tv в

Минпросвещения и Минсельхоз должны до 15 октября подготовить доклад о создании в российских школах профильных агроклассов. Такое поручение сделал президент Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос о создании в общеобразовательных организациях профильных агроклассов, а также при необходимости об усилении профориентационных мероприятий по аграрному направлению среди обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций», — следует из документа.

Реклама

Во время рабочей поездки в Ставропольский край Путин поддержал идею создать аграрные классы в российских школах, особенно в сельской местности. Как отмечал глава государства — профессиональная ориентация молодежи очень важна.

Ранее Путин также поручил поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы. В качестве еще одной зачади перед кабмином президент поставил стимулирование спроса на биотехнологическую продукцию.