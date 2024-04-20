Важное 20 апреля 2024, 12:23 Путин поручил кабмину простимулировать спрос на биотехнологическую продукцию Freepik

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Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию. Перечень поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Ставропольский край появился на сайте Кремля.

«Принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию», — говорится в документе.

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Кабмин должен будет предоставить доклад о проделанной работе до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Путин также поручил при поддержке аграриев отдавать приоритет специалистам, работающим с отечественными семенами, агрохимикатами, биологическими препаратами и племенной продукцией. По этой теме доклад также нужно предоставить до 1 сентября. Ответственным за исполнение поручения также будет председатель правительства Михаил Мишустин.