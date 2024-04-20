Важное 20 апреля 2024, 11:42 Путин поручил поддерживать аграриев, использующих российские материалы РИА «Новости»

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Власти должны при поддержке сельского хозяйства отдавать приоритет тем аграриям, которые работают с российскими, а не зарубежными материалами. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Поддержку окажут товаропроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал, а также российские агрохимикаты, биологические препараты и племенную продукцию.

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О проделанной работе правительство доложит главе государства до 1 сентября, ответственным назначили председателя правительства Михаила Мишустина. Президент также поручил разработать дополнительные меры для поддержки аграриев. Доклад об этом Путину передадут до 1 октября.

Ранее российский лидер обратил внимание на позитивные изменения в сфере здравоохранения. Он рассказал, что во всех регионах строятся больницы, онкологические диспансеры, реабилитационные центры, кардиологические отделения и другие медицинские учреждения.