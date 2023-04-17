Армия 17 апреля 2023, 11:35 Шойгу назвал дату завершающего этапа проверки Тихоокеанского флота Глава Минобороны Шойгу: завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля РИА «Новости»

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Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) России начнется 18 апреля. Об этом в Кремле министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил российскому президенту Владимиру Путину.

В ходе проверки военные отработали вопросы готовности к применению оружия стратегическими ракетными подлодками. Также начали проведение тактического учения по противовоздушной обороне.

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«Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана. Там они сымитируют удары по кораблям противника», — добавил Шойгу.

Ранее Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на высоком уровне. Глава государства также поблагодарил организаторов учений, подчеркнув, что, несмотря на текущие приоритеты применения вооруженных сил, задач развития ВМФ никто не отменял.