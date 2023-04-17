Армия 17 апреля 2023, 12:35 Более 25 тысяч российских военных приняли участие во внезапной проверке Тихоокеанского флота Глава Минобороны Шойгу: более 25 тысяч военных участвуют в проверке Тихоокеанского флота РИА «Новости»

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Свыше 25 тысяч военнослужащих заняты в незапланированной проверке Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил «Интерфакс».

«В соответствии с вашим решением, с 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов», — сказал министр.

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Он отметил, что участвующие в проверке войска и силы приведены в полную боевую готовность, они приступили к выполнению учебно-боевых задач с установленными ограничениями. Они проходят тактические учения, проводят контрольные стрельбы, а также отрабатывают вопросы межвидового взаимодействия.

Шойгу сообщил, что поиск подводных лодок рядом с Авачинским заливом и заливом Петра Великого провели дежурные противолодочные силы.

«Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», — добавил он.

Сейчас проходит второй этап внезапной проверки, о завершении первого заявил Путин. Глава государства отметил, что инспекция прошла на высоком уровне.