Важное 17 апреля 2023, 10:30 Путин оценил первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота Президент Путин: первый этап внезапной проверки ТОФ прошел на очень высоком уровне Пресс-служба Минобороны

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Президент России Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на высоком уровне. Об этом глава государства сообщил во время встречи с министром обороны страны Сергеем Шойгу в Кремле.

Путин поблагодарил организаторов учений, подчеркнув, что несмотря на текущие приоритеты применения Вооруженных сил, задач развития ВМФ никто не отменял. Силы Военно-морского флота России могут использоваться в конфликтах на любых направлениях, сказал Путин. Шойгу доложил президенту, что уже проходит второй этап проверки ТОФ.

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Всего в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных, 167 кораблей и судов, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов. Во время учений отрабатывается готовность к применению оружия стратегическими ракетными подлодками.

Напомним, Владимир Путин поручил начать внезапную проверку сил ТОФ с 14 апреля. Одной из основных ее целей стала проверка способности ТОФ к отражению агрессии с океанских и морских направлений.

Ранее «360» сообщал, что Владимир Путин встретился с главой Минобороны Китая Ли Шанфу. Китай пообещал продолжить сотрудничество с Россией в интересах всего мира.