17 апреля 2023, 10:30
Путин оценил первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота
Президент Путин: первый этап внезапной проверки ТОФ прошел на очень высоком уровне
Президент России Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на высоком уровне. Об этом глава государства сообщил во время встречи с министром обороны страны Сергеем Шойгу в Кремле.
Путин поблагодарил организаторов учений, подчеркнув, что несмотря на текущие приоритеты применения Вооруженных сил, задач развития ВМФ никто не отменял. Силы Военно-морского флота России могут использоваться в конфликтах на любых направлениях, сказал Путин. Шойгу доложил президенту, что уже проходит второй этап проверки ТОФ.
Реклама
Всего в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных, 167 кораблей и судов, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов. Во время учений отрабатывается готовность к применению оружия стратегическими ракетными подлодками.
Напомним, Владимир Путин поручил начать внезапную проверку сил ТОФ с 14 апреля. Одной из основных ее целей стала проверка способности ТОФ к отражению агрессии с океанских и морских направлений.
Ранее «360» сообщал, что Владимир Путин встретился с главой Минобороны Китая Ли Шанфу. Китай пообещал продолжить сотрудничество с Россией в интересах всего мира.
Сергей Шойгу
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама