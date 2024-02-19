Власть 19 февраля 2024, 21:10 Путин поручил увеличить реальные доходы россиян Президент Путин поручил в 2024 году снизить уровень бедности в России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов жителей страны. Информацию опубликовали на сайте Кремля.

«Обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности», — указано в сообщении.

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Кабмин также должен заняться повышением финансового, экономического и технологического суверенитета страны, а также развитием международных платежей. Помимо этого в поручении президента указано о необходимости удовлетворения растущего внутреннего спроса на товары и услуги.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам своей декабрьской пресс-конференции. В списке: распространение льготной ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья в новых регионах, создание особой экономической зоны в Белгородской области, ускорение выплат участникам спецоперации. Помимо этого, президент призвал сдерживать инфляцию в России.