Происшествия 07 июня 2023, 17:27 Около 15 тысяч домовладений подтопило в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС Херсонский Минтруд: после ЧП на Каховской ГЭС подтопило около 15 тыс. домовладений региона РИА «Новости»

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В Херсонской области после случившегося на Каховской ГЭС подтопило порядка 15 тысяч домовладений. Данные привела исполняющий обязанности министра труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова в эфире телеканала «Таврия».

«Порядка 15 тысяч подтопленных домовладений», — отметила она.

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Бархатнова заметила, что люди оказались на крышах домов. Сотрудники МЧС эвакуировали их всю ночь.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо привел список затопленных населенных пунктов, из которых вывезли в ПВР полторы тысячи жителей.

Данных о жертвах среди населения после подрыва станции не поступали.

Президент России Владимир Путин отметил, что теракт на ГЭС стал варварской акцией украинских властей и привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Киевский режим, обратил он внимание, по-прежнему делает ставку на эскалацию конфликта.