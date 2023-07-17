Важное 17 июля 2023, 19:52 Путин поручил оказать помощь пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочке Путин поручил взять под контроль помощь пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочке РИА «Новости»

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Получившая травмы и оставшаяся без родителей в результате теракта на Крымском мосту девочка получит всю необходимую помощь. Об этом на совещании по ситуации с пострадавшей переправой заявил президент России Владимир Путин.

«Семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать необходимую помощь пострадавшей девочки и ее родственникам. И взять этот вопрос на особый контроль», — заявил глава государства.

Президент России добавил, что помощь должны получить все люди, которые после перекрытия проезда по пострадавшему в результате теракта Крымскому мосту остались в затруднительном положении.

Крымский мост получил повреждения в результате атаки двух украинских надводных беспилотников. Ударом они разрушили часть дорожного полотна. В результате удара погибла семейная пара из Новооскольского района Белгородской области. Травмы получила несовершеннолетняя девочка.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в Темрюкскую центральную республиканскую больницу, а после бортом санавиации перевезли в больницу Краснодарского края. По последним данным, девочка находится в сознании. Ее состояние врачи оценили как средней степени тяжести.