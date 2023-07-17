Происшествия 17 июля 2023, 07:13 Ребенка госпитализировали после ЧП на Крымском мосту Минздрав Краснодарского края: в ЧП на Крымском мосту пострадал один несовершеннолетний РИА «Новости»

Читать 360tv в

Один ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на Минздрав Кубани.

«По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок», — сообщили власти.

Реклама

Его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. По информации оперштаба, пострадавшего отправят санитарной авиацией в краевое медучреждение.

В районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани произошло ЧП, сообщили власти региона. Работу паромной переправы и автомобильное движение остановили, образовалась большая пробка. Telegram-канал «112» сообщил, что погибли двое, одного человека госпитализировали.