17 июля 2023, 07:13
Ребенка госпитализировали после ЧП на Крымском мосту
Минздрав Краснодарского края: в ЧП на Крымском мосту пострадал один несовершеннолетний
Один ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на Минздрав Кубани.
«По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок», — сообщили власти.
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Его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. По информации оперштаба, пострадавшего отправят санитарной авиацией в краевое медучреждение.
В районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани произошло ЧП, сообщили власти региона. Работу паромной переправы и автомобильное движение остановили, образовалась большая пробка. Telegram-канал «112» сообщил, что погибли двое, одного человека госпитализировали.
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