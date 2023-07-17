Происшествия 17 июля 2023, 19:56 Путин потребовал обеспечить всемерную поддержку людям из-за перекрытия Крымского моста Путин: людям необходимо оказать всемерную поддержку из-за перекрытия Крымского моста РИА «Новости»

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Людям, которые оказались в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста, требуется оказать всемерную поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с переправой.

«Из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста, в результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение», — указал глава государства.

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Он отметил, что уже дал поручение ФСБ, СК и ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. С учетом, что это уже второй теракт на этом объекте, президент подчеркнул, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности.

«По мосту уже восстановлено железнодорожное движение. Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении», — добавил Путин.

Глава государства уточнил, что говорит и об автомобилистах на трассе, и о пассажирах поездов, которые вынужденно задержали. Он распорядился доложить о том, как организовано питание и раздача питьевой воды, как работают медпункты, достаточно ли их количества.

Также президент попросил проинформировать о перенаправлении транспортных потоков, организации альтернативных маршрутов, их безопасности, работе пропускных и контрольных пунктов и возможностях паромной переправы.