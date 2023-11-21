Власть 21 ноября 2023, 10:16 Путин поручил налоговой службе не сбавлять темпов Путин поздравил работников ФНС с профессиональным праздником Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Федеральная налоговая служба достигла больших успехов в работе, укрепила свой потенциал и кадровый состав. Президент России Владимир Путин поздравил бывших и действующих работников ведомства с профессиональным праздником и поручил не сбавлять темпы работы. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что в последние годы ФНС укрепила свой потенциал, в том числе кадровый, стала современной мощной и территориально разветвленной структурой. Владимир Путин отметил успешную работу службы в решении трудных многоплановых задач, внедрении инноваций, совершенствовании административных процедур.

Реклама

«Подчеркну, важно не сбавлять взятые темпы, добиваться намеченных целей, ведь от результатов вашего труда зависит устойчивое пополнение бюджетов всех уровней», — сказал он.

По словам Владимира Путина, на ФНС лежит ответственность за реализацию социальных программ, создание условий для роста деловой активности и укрепления экономики. Он поздравил сотрудников и ветеранов службы с Днем работника налоговых органов.

В 2023 году вступил в силу закон о налоге на сверхприбыль за два предыдущих года. К ноябрю бюджет пополнили на 40 миллиардов рублей.