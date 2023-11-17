Важное 17 ноября 2023, 18:39 Рост экономики России превысит 3% по итогам года — Путин Путин: рост экономики России по итогам 2023 года будет более 3% Jcomp / Freepik

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Рост российской экономики по результатам 2023 года составит более 3%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Журналистка задала главе государства вопрос, стоит ли России закрывать окно в Европу. Президент в шутку ответил, что, когда дует, «можно и прикрыть, чтобы не простудиться».

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«У нас хорошая погода, понимаете», — продолжил аналогию Путин.

По словам главы государства, буквально вчера премьер-министр Михаил Мишустин с гордостью доложил ему, что за последний месяц экономика России выросла на 5,5% от ВВП.

«По году будет свыше 3%», — отметил президент.

Раньше звучали осторожные прогнозы о росте в 2,5%, 2,7% или 2,8%, напомнил Путин. Однако теперь можно с уверенностью говорить о показателе 3% по итогам года, подчеркнул глава государства.

Президент не стал говорить об экономической ситуации в европейских странах, чтобы это, с его слов, не смотрелось как зазнайство или хвастовство. При этом Путин обратил внимание, что по паритету покупательной способности Россия обогнала Германию.

Ранее Еврокомиссия резко улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году. В мае ЕК ожидала спад российской экономики на 0,9% по итогам года, но ноябрьском отчете указала предполагаемый рост в 2%.