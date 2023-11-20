Деньги 20 ноября 2023, 12:41 Бюджет России получил около 40 миллиардов рублей по налогу на сверхприбыль Минфин: в бюджет России поступило около 40 млрд рублей по налогу на сверхприбыль РИА «Новости»

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Российский бюджет пополнился на 40 миллиардов рублей в рамках сборов налога на сверхприбыль. Об этом во время выступления в Совете Федерации сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов.

По его словам, всего ведомство запланировало поступление 300 миллиардов рублей.

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«Мы планируем привлечь 300 миллиардов рублей, на данный момент поступило около 40 миллиардов. Однако основным периодом уплаты станут ноябрь и декабрь. Надеемся, выполним справочную цифру до конца года», — сказал Силуанов.

Законопроект о налоге на сверхприбыль в августе подписал президент России Владимир Путин. Ставка налогообложения составит 10% от прибыли за 2021 и 2022 годы, выплаты необходимо произвести до 28 января 2024 года.

Судя по тексту документа, плательщиками станут предприятия, прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей до вычета налогов, уточнял RT.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин не планирует вводить повторный налог на сверхприбыль в 2024 году.