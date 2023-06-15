Эксклюзив 15 июня 2023, 12:13 Возрастающая мощь. Предприниматель Борис Титов — о бизнесе в России и мерах его поддержки Предприниматель Титов рассказал, как в РФ развивается бизнес и как его поддерживают власти Telegram

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Российский бизнес активен, энергичен и уже не в первый раз спасает экономику страны. Об этом «360» рассказал предприниматель Борис Титов на полях Петербургского международного экономического форума.

«У нас огромный рынок, у нас многомиллионная страна, это главный драйвер для развития экономики. Мы сохраняем экономику, потому что у нас есть потребители, и наш бизнес очень активный, энергичный — и бизнес спасает Россию в очередной раз», — подчеркнул бывший уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей.

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По мнению Титова, России стоит учиться у ОАЭ, где созданы зоны свободной торговли и можно заниматься бизнесом практически без налогов. Россия уже приближается к этому, но ОАЭ «начали раньше и продвинулись дальше». Впрочем, у РФ есть огромное преимущество: ее рынок очень велик.

«Налоговый счет — это максимальное удобство для бизнеса: ты видишь, какие налоги надо платить, тебе не надо оформлять много документов. Это сложная цифровая система, мы лидеры такой системы в мире. Есть определенные технические сложности, и мы проанализировали это. Мы встречались с главой ФНС и высказали это, он признал, что есть проблемы. <…> Важно понимать, что это огромная платформа, у нее 10 миллионов пользователей потенциально., но некоторые вещи можно решить быстро, и они решаются», — подчеркнул Борис Титов.

Палочка-выручалочка в сложное время

Он также высказался об экономической амнистии, которую по итогам дискуссии, в том числе с экспертами и администрацией президента, поддержал президент Владимир Путин. Она помогла изменить судьбу 2,5 тысячи предпринимателей. По мнению Титова, амнистия могла быть более глобальной, но и этот результат значим. Уголовных дел по бизнесу по-прежнему много, но сейчас меньше сажают в СИЗО, добавил он. Предприниматели определенно должны знать законы, однако сейчас государство все больше предлагает решений, а не «жутких карательных мер», налоговая система становится прозрачнее, есть много отраслевых льгот.

«Когда все хорошо, у нас бизнес любят покритиковать, а когда начинаются проблемы, ему помогают, он начинает спасать экономику страны. Особенно малый и средний — он становится главным в сложное время», — констатировал Титов.