Веселящий газ запретили пропагандировать и продавать в России

Начиная с 1 января 2021 года в России будет запрещено производить и продавать закись азота, известную также как веселящий газ. Исключением будут только медицинские и технические цели его применения. Закон приняли депутаты Госдумы.

Согласно документу, с 1 января будет запрещено использовать веселящий газ не по назначению физическими лицами. Кроме того, будет нельзя производить, покупать и продавать закись азота. Также запрещаются пропаганда и распространение информации и продаже веселящего газа. В список исключений попало производство продовольственных товаров, а также технические и медицинские цели.

«Мы принятым федеральным законом ограничили оборот закиси азота, и хотелось бы, чтобы торговцы это понимали, потому что вводится административная ответственность в том случае, если кроме медицинских целей закись азота будет продаваться», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что закон приняли в интересах населения, чтобы защитить здоровье молодых людей. Новые правила должны ограничить продажу, чтобы торговцы не наживались на молодежи.

В начале декабря закон был принят Госдумой в первом чтении. За нарушение гражданам придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц сумма составит от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч рублей или закрытие деятельности на один месяц.