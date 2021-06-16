Путин поблагодарил Байдена за предложение встретиться

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с Джо Байденом в Женеве поблагодарил своего американского коллегу за то, что он проявил инициативу о проведении встречи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президент США в ответ заявил Путину, что их встреча лицом к лицу является полезной.

Байден прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве примерно через 15 минут после Путина. Обоих лидеров встречал президент Швейцарии Ги Пармелен. Они обменялись рукопожатиями и сфотографировались.

Российско-американский саммит начнется с встречи Путина и Байдена, на которой также будут присутствовать главы дипломатических ведомств двух стран Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Затем состоятся переговоры в расширенном формате — при участии делегаций. Планируется, что саммит продлится около пяти часов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что саммит нельзя считать историческим и каких-либо прорывов по его итогам ожидать не стоит. Но вместе с тем Песков указал, что сам факт встречи Путина и Байдена уже является достижением.