Песков не исключил принятия документов по итогам встречи Путина и Байдена

В Женеве по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут быть приняты совместные документы, но не подписные. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости».

Принятие документов по итогам российско-американского саммита будет зависеть от решений лидеров двух стран. Песков отметил, что подписание совместных документов по результатам встречи Путина и Байдена не планируется, и в том числе по сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

«Мы сообщим, это будет зависеть от переговоров. Это будет зависеть от решения президентов», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что хотя этот саммит нельзя назвать историческим, а прорывов по итогам переговоров ожидать не стоит, но то, что Путин и Байден все-таки решили встретиться, уже само по себе достижение.

«Не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов, слишком тяжелая ситуация в российско-американских отношениях», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что этот саммит, даже еще не начавшись, уже имеет положительный результат.

Ранее в Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена позволят разобраться, насколько сильны противоречия в отношениях России и США.