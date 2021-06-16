Путин и Байден встретились в Женеве. Видео

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден встретились в Женеве на вилле Ла Гранж и пожали руки. Сегодня они должны обсудить важные темы.

Это первая встреча глав двух государств. Первым на виллу приехал Путин. Байден присоединился к нему примерно через 12 минут. После фотографирования с президентом Швейцарии Ги Пармеленом Байден и Путин пожали друг другу руки и удалились на переговоры. Первым руку протянул американский президент.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня сообщил, что в Женеве по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут быть приняты совместные документы, но не подписные.

По словам пресс-секретаря российского лидера, переговоры позволят разобраться, насколько сильны противоречия во взаимоотношениях двух стран. После встречи Путин и Байден по отдельности проведут пресс-конференции. Политологи уверены, что главное, что должны сделать лидеры России и США, — это подарить своим гражданам оптимизм в отношениях между странами.