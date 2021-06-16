Байден приехал на виллу Ла Гранж через 15 минут после Путина. Видео

Президент США Джо Байден прибыл на виллу Ла Гранж в Женеву, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах видно, как Байден выходит из своего лимузина. Его встречает президент Швейцарии Ги Пармелен, который пожимает ему руку и приглашает американского коллегу войти. У входа в усадьбу они останавливаются, поворачиваются к журналистам и снова жмут руки для совместного фото.

Байден приехал на переговоры через 15 минут после того, как на виллу прибыл Путин. Президент РФ тоже поздоровался за руку с швейцарским коллегой и немного переговорил с ним «на ногах».

В среду в Женеве толпы местных жителей и журналистов собрались на дороге по пути к вилле Ла Гранж, чтобы своими глазами увидеть кортежи Путина и Байдена. В толпе нашелся и человек, который признался журналистам, что мечтал увидеть автомобиль Aurus, на котором приехал Путин.

Путин и Байден между тем уже встретились и пожали друг другу руки. Они вышли к журналистам для совместного фотографирования вместе с Пармеленом.