Путин останется на удаленке еще минимум на неделю

Президент Владимир Путин тоже соблюдает режим самоизоляции. Глава государства работает дистанционно и планирует оставаться на удаленке еще минимум неделю.

«Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, сколько еще лидер страны пробудет на удаленном режиме работы.

Еще Песков вспомнил сообщения о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заболел коронавирусом. Перед этим медучреждение посещал Путин.

«Я думаю, что случай с заболеванием главврача Коммунарки продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и единственное эффективное средство — это именно сократить физическое общение, что президент и сделал», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В начале недели президент перешел на дистанционную работу. 1 апреля он провел совещание с членами правительства по видеосвязи. В этот же день Путин объявил нерабочим период по 30 апреля.

Такие меры власти страны предпринимают для борьбы с распространением коронавируса. Сейчас в России зафиксировано 5389 случаев инфицирования.