Власть 21 декабря 2022, 16:31 Путин одобрил предложения Шойгу об изменениях в Вооруженных силах России Президент Путин поддержал Шойгу по структурным изменениям в Вооруженных силах России РИА «Новости»

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Предложения министра обороны Сергея Шойгу об увеличении численности вооруженных сил и формировании новых военных группировок одобрил президент России Владимир Путин. Глава государства предложил министру после коллегии обсудить все эти вопросы подробно.

«Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений», — заявил Путин, обращаясь к Шойгу.

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Российский лидер добавил, что попросит подробно доложить по всем вопросам и обсудить озвученные идеи.

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В ходе своего выступления на коллегии министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 миллиона призывников и до 695 тысяч контрактников.

Министр добавил, что нужно постепенно повышать призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельную планку — с 27 до 30 лет.

Для обеспечения военной безопасности России в связи с приближением НАТО к границам после вступления в Альянс Швеции и Финляндии глава Минобороны заявило о необходимости создать группировку войск на северо-западе страны. Кроме того, нужно основать Московский и Ленинградский военные округа.

Говоря о составе Вооруженных сил России, Шойгу высказал идею о дополнении их двумя штурмовыми дивизиями воздушно-десантных войск. В Карелии он предложил разместить армейский корпус и создать три мотострелковые дивизии, часть из которых дислоцируются в Херсонской и Запорожской областях.

В Западном, Центральном и Восточном военных округах, а также на Северном флоте необходимо провести переформирование мотострелковых дивизий. Воздушно-космические силы министр предложил дополнить одним истребительным авиационным полком и восемью бомбардировочными объединениями.