Армия 21 декабря 2022, 16:18 Численность ВС России призвали увеличить до 1,5 миллиона военнослужащих Глава Минобороны Шойгу: ВС России нужно довести до 1,5 миллиона военнослужащих РИА «Новости»

Читать 360tv в

Численность Вооруженных сил России нужно увеличить до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих», — сказал он.

Реклама

По его словам, общее число бойцов по контракту также нужно увеличить до 695 тысяч человек. Шойгу отметил, что страны НАТО стремятся нарастить военные потенциал у российских границ.

Реклама

Расширение Североатлантического альянса требует увеличить количество военнослужащих по контракту в ВС России к концу 2023 года до 521 тысячи человек, подчеркнул глава военного ведомства.

В Минобороны предложили постепенно повысить призывной возраст с 18 лет до 21 года. При этом предельную планку поднять до 30 лет.

Шойгу в ходе заседания также сообщил, что проведение спецоперации в грядущем году продолжится вплоть до полного выполнения поставленных высшим руководством задач.