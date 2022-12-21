Армия 21 декабря 2022, 16:00 Военная группировка на Северо-Западе России станет ответом на вступление в НАТО Швеции и Финляндии Министр обороны Шойгу поручил создать группу войск на Северо-Западе из-за расширения НАТО РИА «Новости»

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Группировка войск на Северо-Западе России станет ответом на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также на наращивание военного потенциала альянса около границ. Об этом на расширенном заседании коллегии заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России», — отметил министр.

Для дальнейшего укрепления безопасности России министр предложил создать два стратегических территориальных объединения — Московские и Ленинградские военные округа. Воздушно-десантные войска Шойгу предложил дополнить двумя штурмовыми дивизиями

Кроме того, необходимо разместить в Карелии армейский корпус и создать три мотострелковые дивизии, часть из которых расположить в Херсонской и Запорожской областях.

«Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии. Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте», — сказал Шойгу.

Воздушно-космические силы министр предложил дополнить одним истребительным авиационным полком и восемью бомбардировочными объединениями.

Министр подчеркнул, что предложенные шаги позволят усовершенствовать состав и структуру видов Вооруженных Сил.