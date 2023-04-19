Власть 19 апреля 2023, 18:25 Путин объяснил свои поездки в ЛНР и Херсонскую область Президент Путин объяснил поездку в зону СВО тем, что не хотел отрывать военных от дел Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин провел рабочее совещание с членами правительства. Глава государства рассказал о недавних поездках в ЛНР и Херсонскую область. Он добавил, что посетил зону проведения спецоперации, чтобы не отрывать военных от исполнения их прямых обязанностей. Трансляцию провели в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Президент напомнил, что побывал в новых регионах «буквально день назад».

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«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют», — рассказал Владимир Путин и добавил, что обстановка требует, чтобы военнослужащие находились на месте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства посетил ЛНР и Херсонскую область 17 апреля. Президент побывал на территории этих субъектов впервые. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что власти заранее не готовили эту поездку. Путин побывал в штабе Нацгвардии «Восток» в ЛНР и заслушал доклады военачальников.