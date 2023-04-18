Власть 18 апреля 2023, 14:32 Песков рассказал, когда Путин ездил в Херсонскую область и ЛНР Представитель Кремля Песков: президент Путин ездил в зону СВО 17 апреля Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин ездил в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику вчера, 17 апреля, а не на Пасху, как сочли многие. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что из-за сообщения пресс-службы Кремля о том, что президент поздравил военных с Пасхой, некоторые «стали делать гипотезы того, чего не было».

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«Эта поездка состоялась вчера. Действительно, президент когда икону дарил, что сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней, отмечается, и сейчас, тем более, пасхальная неделя», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Путин впервые приехал в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, провел совещания и заслушал доклады в штабах «Днепр» и «Восток». Он поздравил военных штаба группировки войск «Днепр» с Пасхой и преподнес редкую икону.