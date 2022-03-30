Путин объяснил Шольцу решение о переходе к оплате газа рублями

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор. В ходе беседы стороны затронули вопрос об оплате поставок российского газа рублями.

Путин информировал федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ объяснил, что порядок расчетов меняется из-за того, что члены ЕС нарушили нормы международного права и морозили валютные резервы Банка России. Он отметил, что решение о расчете в рублях не должно привести к ухудшению условий контрактов для европейских компаний, которые импортируют газ из России.

«Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, Путин и Шольц обсудили очередной раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле и рассмотрели вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений. Прежде всего речь шла о Мариуполе.