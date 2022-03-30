Власти Германии активировали режим раннего предупреждения ЧС из-за ситуации с газом

Власти Германии активировали действие первого уровня специального плана на случай возможной приостановки перекачки газа из России. Об этом сообщил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, его слова привел официальный сайт ведомства.

«Федеральное правительство объявило о первом этапе плана газовых чрезвычайных ситуаций, так называемом этапе раннего предупреждения. На данный момент перебоев с поставками нет. Тем не менее мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми в случае эскалации со стороны России», — заявил он.

Хавбек подчеркнул, что Германия не намерена оплачивать поставки российских энергоносителей в рублях, поэтому в министерстве создан антикризисный оперативный штаб.

Министр призвал немецкий народ по возможности сократить потребление газа, хотя запасы в хранилищах все еще имеются.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа сама загнала себя в тупик, отказавшись оплачивать поставки газа в российских рублях.