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    30 марта 2022, 10:38

    Власти Германии активировали режим раннего предупреждения ЧС из-за ситуации с газом

    Министр Хабек сообщил о запуске плана на случай прекращения поставок газа из России

    Максим Зинкин

    Власти Германии активировали действие первого уровня специального плана на случай возможной приостановки перекачки газа из России. Об этом сообщил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, его слова привел официальный сайт ведомства.

    Власти Германии активировали режим раннего предупреждения ЧС из-за ситуации с газом

    «Федеральное правительство объявило о первом этапе плана газовых чрезвычайных ситуаций, так называемом этапе раннего предупреждения. На данный момент перебоев с поставками нет. Тем не менее мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми в случае эскалации со стороны России», — заявил он.

    Хавбек подчеркнул, что Германия не намерена оплачивать поставки российских энергоносителей в рублях, поэтому в министерстве создан антикризисный оперативный штаб.

    Министр призвал немецкий народ по возможности сократить потребление газа, хотя запасы в хранилищах все еще имеются.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа сама загнала себя в тупик, отказавшись оплачивать поставки газа в российских рублях.